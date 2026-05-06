Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ призвал зарубежные дипмиссии эвакуировать сотрудников из Киева

Ноту связали с заявлением Минобороны об угрозах ударов по Москве в День Победы.

МИД РФ разослал иностранным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций ноту с призывом заранее вывезти персонал и граждан из Киева. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что обращение направили после заявления Минобороны РФ от 4 мая. В нём говорилось об угрозах Киева нанести удар по Москве в дни празднования Победы.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан», — говорится в тексте ноты.

В ведомстве связали призыв с возможным ответным ударом России по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, если украинские атаки состоятся. Российские диппредставительства за рубежом также передают эту позицию странам аккредитации и международным организациям.

Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. В Минобороны РФ предупреждали о массированном ответном ударе по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать парад.