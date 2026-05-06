Врач предупредил об опасности витаминных капельниц

Модные витаминные капельницы, якобы, способствующие красоте и здоровью, на самом деле могут ухудшить состояние. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач, доцент кафедры поликлинической терапии Дмитрий Карпенко.
— Такие комплексы зачастую содержат повышенные дозировки витаминов. Наиболее распространенные осложнения гипервитаминоза связаны с приемом сверхвысоких доз витамина С, который может повышать риск мочекаменной болезни. Сверхвысокие дозы витамина D также могут повышать риск образования кальцинатов в почках, — заявил медик.
Доктор напомнил, что внутривенное введение оправдано только в экстренных ситуациях, когда необходимо быстрое наступление терапевтического эффекта. Что касается витаминов, то внутривенное введение не требуется здоровым людям.
Ранее телеканал «Царьград» отметил, что внутривенные витаминные процедуры без назначения врача являются бесполезной и рискованной тратой денег. Организм самостоятельно выводит избыток водорастворимых витаминов, которые часто составляют основу таких коктейлей. Человек буквально платит за то, чтобы сходить в туалет.