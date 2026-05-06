Еще 30 марта на Кубу прибыл танкер «Анатолий Колодкин» с сотней тысяч тонн сырой российской нефти. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта поставка была согласована с Вашингтоном. В начале апреля министр энергетики России Сергей Цивилев анонсировал подготовку второго танкера с нефтью для отправки на Кубу.