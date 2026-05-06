Bloomberg: Танкер России с 270 тысячами баррелей дизеля дрейфует в Атлантике

Российский танкер Universal, перевозящий около 270 тысяч баррелей дизельного топлива для Кубы, с середины апреля дрейфует в тысяче миль от острова. Об этом в среду, 6 мая, сообщило агентство Bloomberg.
Прибытие судна остается под вопросом из-за энергетической блокады, введенной США. Танкер, находящийся под санкциями, рискует быть задержанным американскими военно-морскими силами, патрулирующими регион, говорится в публикации.
Еще 30 марта на Кубу прибыл танкер «Анатолий Колодкин» с сотней тысяч тонн сырой российской нефти. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта поставка была согласована с Вашингтоном. В начале апреля министр энергетики России Сергей Цивилев анонсировал подготовку второго танкера с нефтью для отправки на Кубу.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил готовность дать отпор любому внешнему вторжению. Он отметил, что США угрожают стране насильственным свержением конституционного строя. Политик заявил, что Вашингтон планирует захватить Кубу, ее ресурсы, собственность и экономику, которую стремится подчинить себе, а также назвал действия США ожесточенной экономической войной, направленной против всех кубинцев.