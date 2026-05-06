СК России присоединился ко Всероссийской акции «Бессмертный полк»

Руководство и сотрудники Следственного комитета России приняли участие в шествии «Бессмертного полка» на Поклонной горе. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
На мероприятии на территории Музея Победы собрались представители Национальной ассоциации ветеранов следственных органов, молодежного объединения «Юный следователь», а также преподаватели, кадеты и курсанты ведомственных учебных заведений. Многие офицеры пришли вместе с семьями.
Перед началом шествия в Зале Славы показали световую 3D-инсталляцию «Дорога к Победе». В ней были представлены ключевые события Великой Отечественной — от первых бомбардировок до водружения Знамени Победы над Рейхстагом.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава управления общественно-политической работы СК, Герой России Сергей Петров. Он подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге победителей.
«Сегодня в строй Бессмертного полка встали потомки героев той войны, и те, кто сражается и погибает в боях с нацистами на полях Донбасса и Новороссии», — сказал он.
Также участников шествия приветствовали участник спецоперации, Герой России, гвардии капитан Иван Жарский и член Совета Героев СК, Герой России Александр Думчиков и другие. Они рассказали про своих родственников-фронтовиков и призвали передавать историческую правду молодому поколению. После этого все собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к скульптуре Солдата-Победителя. В конце мероприятия для участников организовали экскурсию по залам Музея Победы.
