Полина Гагарина раскрыла главное правило своего материнства

Сайт KP.RU сообщил, что Полина Гагарина отправила свою дочь Мию Исхакову в самую популярную у знаменитостей частную школу — это гимназия имени Е. И. Примакова, а находится школа в деревне Раздоры Одинцовского района. Так за учебный год (с сентября по июль — итого десять месяцев) родителям придется отдать 900 тысяч рублей: что на 100 тысяч рублей больше, чем год назад.