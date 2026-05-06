Полина Гагарина раскрыла главное правило своего материнства

Певица Полина Гагарина, которая растит двоих детей, рассказала о главных принципах воспитания. По ее мнению, родитель обязательно должен обсуждать с ребенком все радости и печали детской жизни, об этом она заявила в беседе с Super.ru.
— Самое главное — быть в контакте со своими детьми и знать, что происходит у них в жизни, чтобы не пропустить какие-то опасные моменты. Смейтесь с ними, переживайте за их проблемы серьёзно, потому что для них это серьёзные проблемы, — уверена Гагарина.
Артистка добавила, что сама, несмотря на занятость, находит время для общения со своими близкими. В частности, каждый вечер они старается обсуждать с дочкой события прошедшего дня.
Сайт KP.RU сообщил, что Полина Гагарина отправила свою дочь Мию Исхакову в самую популярную у знаменитостей частную школу — это гимназия имени Е. И. Примакова, а находится школа в деревне Раздоры Одинцовского района. Так за учебный год (с сентября по июль — итого десять месяцев) родителям придется отдать 900 тысяч рублей: что на 100 тысяч рублей больше, чем год назад.