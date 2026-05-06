Руденя призвал вовлекать новгородскую молодежь в практику на промышленных предприятиях

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Новгородскую область призвал активнее привлекать молодое поколение к работе на промышленных предприятиях. Он отметил важность того, чтобы школьники и студенты на летних каникулах знакомились с производством под руководством наставников, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В преддверии летних каникул очень важно уделять особое внимание трудовой практике молодежи на промышленных предприятиях. Вовлекать их в этот процесс для того, чтобы они учились работать в коллективе, с наставниками, чтобы видели, понимали, как работает промышленность, и, конечно, сами участвовали в работе на серьезных предприятиях», — подчеркнул Руденя.
Полпред посетил особую экономическую зону «Новгородская» и провел рабочую встречу с губернатором Александром Дроновым. Стороны обсудили социально-экономическое положение региона, реализацию значимых инвестиционных проектов и президентских национальных проектов. Отдельное внимание уделили демографии и поддержке программ для молодежи. Губернатор доложил, что в Великом Новгороде строится современный университетский кампус на четыре тысячи мест в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Дронов также сообщил, что экономика региона демонстрирует рост, по некоторым показателям — выше среднероссийских. «Предмет нашей гордости — мы занимаем первое место среди регионов СЗФО по уровню кассового исполнения средств, направленных на реализацию национальных проектов. В 2027—2028 годах в области запланирован ввод пяти крупнейших социально-значимых объектов», — отметил Дронов. Есть успехи и в демографии: благодаря мерам семейной поддержки в ряде округов начала расти рождаемость. Всего в регионе реализуется 11 национальных и 44 региональных проекта, в этом году по нацпроектам планируется ввести в эксплуатацию более 80 объектов.