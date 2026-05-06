Россияне рассказали, что мотивирует их оставаться на рабочем месте

Высокая заработная плата — один из важных, но не единственный фактор, который россияне хотели бы видеть на работе. От увольнения жителей страны также могут удержать гибкий график и дружный коллектив, об этом сообщил в разговоре с изданием RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
— Согласно опросам, сегодня лишь 35% работников называют доход ключевым фактором удержания в компании. Для 53% решающую роль играет атмосфера в коллективе, почти половина россиян считают решающими факторами дружный коллектив и комфортную атмосферу, — заявил специалист.
Он добавил, что еще более трети сотрудников высоко ценят хорошие отношения с руководством и гибкий график. При этом, для новичков важнее безопасность условий труда, для топ-менеджеров — доверие собственников и автономия.
KP.RU рассказал, как превратить рутину в рабочий ресурс и сохранить концентрацию. Так, после аналитики можно пообщаться с клиентами, а после этого заняться просмотром документов. Смена деятельности помогает мозгу переключаться и дольше удерживать фокус. Кроме того, следует разделять однообразные задачи на короткие блоки по 25−40 минут с небольшими перерывами и заранее планировать измеримые цели. Так появляется чувство контроля и прогресса, что значительно повышает мотивацию.