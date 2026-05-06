Названа неочевидная причина быстрого старения кожи

Терапевт Махова: стресс ускоряет старение кожи и провоцирует высыпания.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный стресс негативно отражается на коже — люди, часто испытывающие волнение, могут отметить раннее появление морщин, сухость или высыпания. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-терапевт Ульяна Махова.

— Стресс системно ускоряет клеточный износ, воспаление и снижает защитные функции, как следствие, появляются заломы и морщины. Кроме того, стресс нарушает защитный барьер кожи, — она хуже удерживает влагу, получает меньше кислорода и питательных веществ, — объяснила медик.

Врач добавила, что на фоне стресса также могут обостриться кожные заболевания — розацеа, экзема, псориаз. При этом, заживление замедляется, так как организм при стрессе экономит ресурсы на восстановление.

Чтобы сохранить молодость кожи, важны разные витамины и микроэлементы. Например, железо, магний, витамин C и достаточное количество белка помогут отсрочить появление морщин, рассказал RT. А при угревой болезни нужен достаточный уровень витамина A.