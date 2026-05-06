Эксперт считает правильным отмену удаления Облякова в матче со «Спартаком»

Во втором тайме главный арбитр Кирилл Левников показал красную карточку Облякову после стыка с Кристофером Мартинсом, но после видеопросмотра изменил решение и показал желтую карточку.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков не заслужил удаление в финале «пути регионов» Фонбет — Кубка России с московским «Спартаком». Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

Ранее ТАСС сообщал, что ЦСКА в гостях уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Во втором тайме главный арбитр матча Кирилл Левников показал красную карточку Облякову после стыка с Кристофером Мартинсом. После видеопросмотра судья изменил решение и показал полузащитнику ЦСКА желтую карточку.

«Если смотреть повтор более внимательно, то все-таки главный критерий — куда попадает Обляков сопернику. На мой взгляд, ближе к желтой карточке, потому что идет такой акцентированный наступ. Если бы было чуть выше, то видеоассистенты не стали бы оспаривать решение Левникова. Может быть, ему помешало, что был слишком близко к игровому моменту, не смог сакцентировать внимание на том, куда идет этот наступ».

В суперфинале турнира «Спартак» 24 мая сыграет в «Лужниках» с сильнейшим в паре «Краснодар» — «Динамо» (Москва).