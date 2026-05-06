Семерых российских детей внесли в экстремистскую базу «Миротворца»*

17 ноября того же года в базе данных «Миротворца»* оказались 25 несовершеннолетних россиян, которые родились в период с 2019 по 2023 год. Администрация ресурса обвинила их в «сознательном нарушении государственной границы» Украины, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» страны. Дети проезжали через КПП из Ростовской области в Луганскую и Донецкую народные республики.