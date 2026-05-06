Трамп: США провели успешные переговоры с Ираном, стороны близятся к сделке

США провели успешные переговоры с Ираном, стороны все больше приближаются к заключению мирной сделки. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Политик охарактеризовал прошедшие консультации с иранской стороной как «продуктивные». По его словам, диалог за последние сутки «продвинулся значительно вперед». Президент США не уточнил детали переговоров, однако его оптимистичный тон призван был убедить собравшихся в прогрессе в отношениях двух стран.
«За последние 24 часа мы (Штаты и Иран — прим. ред.) провели очень хорошие переговоры, и весьма вероятно, что мы заключим сделку», — сказал глава Белого дома.
Напомним, что США и Иран на протяжении длительного времени никак не договорятся о завершении войны. Ключевым предметом разногласий остается иранская ядерная программа. Вашингтон добивается ее существенного ограничения, Тегеран настаивает на праве развивать мирный атом.