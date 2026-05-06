Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке Победы Черкесска заложили «Сад памяти» из багрянника

В рамках проекта планируется высадить 170 саженцев.

ЧЕРКЕССК, 6 мая. /ТАСС/. Участники международной акции «Сад памяти» высадили в парке Победы Черкесска около 50 молодых деревьев багрянника в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.

«Саженцы багрянника высадили рядом с мемориалами Великой Отечественной войны, в память о воинах, отдавших жизнь за Родину. Ранее в самом памятном месте для всех жителей города в рамках международной акции “Сад памяти” было высажено 20 деревьев этого же вида. В прошлом году здесь появились первые сакуры, и в этом году они зацвели», — говорится в сообщении.

Всего в парке Победы Черкесска в рамках этого проекта планируется высадить 170 саженцев, которые будут олицетворять подвиг героев-земляков, отметил Баскаев.

ТАСС — официальный информационный партнер акции «Сад памяти».