В парке Победы Черкесска заложили «Сад памяти» из багрянника

ЧЕРКЕССК, 6 мая. /ТАСС/. Участники международной акции «Сад памяти» высадили в парке Победы Черкесска около 50 молодых деревьев багрянника в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.
«Саженцы багрянника высадили рядом с мемориалами Великой Отечественной войны, в память о воинах, отдавших жизнь за Родину. Ранее в самом памятном месте для всех жителей города в рамках международной акции “Сад памяти” было высажено 20 деревьев этого же вида. В прошлом году здесь появились первые сакуры, и в этом году они зацвели», — говорится в сообщении.
Всего в парке Победы Черкесска в рамках этого проекта планируется высадить 170 саженцев, которые будут олицетворять подвиг героев-земляков, отметил Баскаев.
