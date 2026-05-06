Карседо назвал Заболотного, уличенного в допинге, важным игроком в «Спартаке»

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Нападающий Антон Заболотный, который изначально был отстранен от тренировок и соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, является важным футболистом в «Спартаке». Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Хуан Карседо.
Заболотный попал в заявку на финальный матч «пути регионов» Фонбет — Кубка России с ЦСКА. В воскресенье пресс-служба «Спартака» сообщила, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования. Футболиста временно отстранили от тренировок и матчей, но санкции были отменены с 30 апреля. Российское антидопинговое агентство разрешило футболисту участвовать в тренировках и соревнованиях.
«Заболотный — член нашей команды, мог помочь нашей команде. Он важный игрок, и мы очень довольны, что он у нас есть», — сказал Карседо.
На 60-й минуте матча, в котором «Спартак» одержал победу со счетом 1:0, Кристофер Мартинс поменял Маркиньоса, при этом бразилец не скрывал недовольства этой заменой. «Последние три-четыре дня он не мог тренироваться полноценно, были сомнения по его участию в этой игре. Он устал, нам надо было добавить свежести», — отметил Карседо.
«Спартак» 24 мая сыграет в суперфинале Кубка России, где его соперником будет победитель противостояния «Краснодара» и московского «Динамо». Ближайший матч «Спартак» проведет 11 мая в 29-м туре Мир — Российской премьер-лиги дома с казанским «Рубином».