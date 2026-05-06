Экс-президент Франции Николя Саркози получил УДО по делу о предвыборных тратах

В 2018-м бывшего президента Франции задержали по делу о возможной помощи ливийских властей его предвыборной кампании 2007 года. В 2021-м Саркози получил ещё один приговор: следствие установило, что он пытался через сотрудника Кассационного суда получить информацию о расследовании, связанном с наследницей L"Oreal Лилиан Беттанкур. Одним из доказательств стали записи телефонных разговоров. Политику назначили три года лишения свободы, два из них — условно.