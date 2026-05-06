Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президент Франции Николя Саркози получил УДО по делу о предвыборных тратах

Процесс связан с кампанией 2012 года и пиар-агентством «Бигмалион».

Источник: Клопс.ru

Во Франции бывшему президенту Николя Саркози смягчили порядок исполнения наказания по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом, ссылаясь на решение Апелляционного суда Парижа, сообщают радиостанция RTL и телеканал BFMTV.

Дело «Бигмалион» связано с пиар-агентством, которое обслуживало предвыборную кампанию Саркози в 2012 году. В феврале 2024-го политика признали виновным в незаконном превышении расходов и назначили ему год заключения. В ноябре 2025 года, после решения Кассационного суда Франции, приговор вступил в силу.

Сейчас суд удовлетворил ходатайство Саркози об УДО. С 7 мая он будет считаться условно освобождённым и сможет не носить электронный браслет.

В 2018-м бывшего президента Франции задержали по делу о возможной помощи ливийских властей его предвыборной кампании 2007 года. В 2021-м Саркози получил ещё один приговор: следствие установило, что он пытался через сотрудника Кассационного суда получить информацию о расследовании, связанном с наследницей L"Oreal Лилиан Беттанкур. Одним из доказательств стали записи телефонных разговоров. Политику назначили три года лишения свободы, два из них — условно.

Узнать больше по теме
Биография Николя Саркози
Видный французский политик, Николя Саркози — бывший президент с яркой карьерой и неоднозначной репутацией. В нашем материале — полный обзор его биографии, пути к власти, взглядов и личной жизни.
Читать дальше