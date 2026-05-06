В США на 88 году жизни скончался медиамагнат Тед Тернер

«Для нас, любителей спорта, Тед Тернер прежде всего запомнится как человек, который был инициатором и, по сути, придумал Игры доброй воли. Они стали своего рода компенсацией за бойкоты Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе. Причем он вкладывал в это дело личные деньги. Игры были очень ко времени, в них участвовали ведущие спортсмены, и они получились по-настоящему запоминающимися. Проводились и в Ленинграде, и в Сиэтле, и существовали до 2000 года, хотя со временем, конечно, пошли на спад», — рассказал ТАСС почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.