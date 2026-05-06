Кахигао считает, что Облякова надо было удалить в игре со «Спартаком»

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Во втором тайме главный арбитр матча Кирилл Левников показал красную карточку Облякову после стыка с Кристофером Мартинсом. После видеопросмотра судья изменил решение и показал полузащитнику ЦСКА желтую карточку.
«Судья провел хороший матч, но у меня всего один вопрос. Почему после вмешательства VAR отменил красную карточку. Это красная карточка и в Москве, и в Катманду. Мне кажется, в этом моменте все ясно», — сказал Кахигао.
В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и московским «Динамо». Первая встреча финала «пути Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 0:0. Ответная игра состоится 7 мая в Краснодаре. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».