Кахигао считает, что Облякова надо было удалить в игре со «Спартаком»

«Спартак» одержал победу над ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Футболиста московского ЦСКА Ивана Облякова должны были удалить в финальном матче «пути регионов» Фонбет — Кубка России со столичным «Спартаком». Такое мнение журналистам высказал спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Во втором тайме главный арбитр матча Кирилл Левников показал красную карточку Облякову после стыка с Кристофером Мартинсом. После видеопросмотра судья изменил решение и показал полузащитнику ЦСКА желтую карточку.

«Судья провел хороший матч, но у меня всего один вопрос. Почему после вмешательства VAR отменил красную карточку. Это красная карточка и в Москве, и в Катманду. Мне кажется, в этом моменте все ясно», — сказал Кахигао.

В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и московским «Динамо». Первая встреча финала «пути Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 0:0. Ответная игра состоится 7 мая в Краснодаре. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».