Fox News: Трамп дал Ирану неделю, чтобы подписать соглашение с США

Президент США Дональд Трамп дал Ирану неделю на подписание мирного соглашения с американской стороной. Об этом заявил ведущий Fox News Брет Байер по итогам интервью с главой Белого дома в среду, 6 мая.
«Я спросил его о сроках, и он считает, что все должно завершиться в течение недели», — заявил сотрудник Fox News в эфире телеканала.
Ранее KP.RU сообщал, что Трамп сделал важное заявление о сделке с Ираном и подтвердил, что якобы готов заключить соглашение с исламским государством. Однако одним из условий договора является вывоз иранского ядерного топлива в США. В этом случае, по словам американского лидера, Вашингтон ослабит введенные против Тегерана санкции.
Трамп также допустил, что США и Иран могут заключить мирное соглашение до 14 мая, перед поездкой американского президента в Китай.