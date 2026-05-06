Fox News: Трамп дал Ирану неделю, чтобы подписать соглашение с США

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп сделал важное заявление о сделке с Ираном и подтвердил, что якобы готов заключить соглашение с исламским государством. Однако одним из условий договора является вывоз иранского ядерного топлива в США. В этом случае, по словам американского лидера, Вашингтон ослабит введенные против Тегерана санкции.