Телефоны из рук убрали, но оценки не выросли: Что показал школьный эксперимент

В рамках исследования специалисты изучили данные более 40 тысяч школ за период с 2019 по 2026 год. Они сопоставили учебные заведения с жёсткими правилами, где смартфоны на весь день помещают в запирающиеся чехлы, и школы, где подобных требований нет. Наиболее заметные изменения коснулись именно поведения на уроках. Если до введения запретов 61% школьников пользовались телефонами в классе, то после ужесточения правил этот показатель снизился до 13%.