Бывшего лидера Франции Саркози досрочно освободили из тюрьмы

Следует напомнить, что Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 год. В минувшем году он получил 5 лет тюремного срока по делу о финансовых нарушениях в ходе президентской кампании. Приговор выносил суд в Париже. Французская система правосудия на протяжении нескольких лет последовательно рассматривала различные обвинения в адрес политика — от коррупции до незаконного финансирования избирательных кампаний.