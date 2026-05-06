Бывшего лидера Франции Саркози досрочно освободили из тюрьмы

С Саркози снимут электронный браслет, с которым он должен был отбывать полгода реального срока.

Источник: Комсомольская правда

Бывший лидер Франции Николя Саркози вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Он был осужден по делу о превышении расходов на предвыборную кампанию 2012 года. Об этом со ссылкой на Апелляционный суд Парижа информирует радиостанция RTL.

Суд удовлетворил прошение экс-президента о смягчении порядка отбывания наказания. Саркози освобожден от необходимости носить электронный браслет, который был обязательным условием исполнения шестимесячного реального срока по данному делу.

Следует напомнить, что Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 год. В минувшем году он получил 5 лет тюремного срока по делу о финансовых нарушениях в ходе президентской кампании. Приговор выносил суд в Париже. Французская система правосудия на протяжении нескольких лет последовательно рассматривала различные обвинения в адрес политика — от коррупции до незаконного финансирования избирательных кампаний.

