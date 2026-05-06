Частицу Вечного огня вручили 94-летней жительнице — волонтеру из новгородской деревни

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена в Новгородскую область в рамках всероссийской акции «Огонь памяти», которую проводит Народный фронт. Символ мужества и стойкости вручен 94-летней жительнице деревни Малое Замошье Людмиле Драган, которая с первых дней специальной военной операции вяжет бойцам теплые носки, готовит овощи для сушки, льет окопные свечи, сообщает региональное отделение ОНФ.
«Частица Вечного огня доставлена на Новгородскую землю. В Новгородской области накануне Дня Победы команда Народного фронта вручит символ мужества и стойкости пяти ветеранам. В годы Великой Отечественной войны новгородцы проявляли беспримерный героизм — на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и при спасении памятников старины. Пусть этот огонь напоминает нам о подвиге наших дедов и прадедов», — сообщили в региональном отделении ОНФ.
Людмиле Драган было 10 лет, когда началась война. Она была старшей дочерью в семье, где росли четверо детей. Ее отец Николай Ахапкин ушел на фронт рядовым и до сих пор числится пропавшим без вести. Женщина пережила голод и эвакуацию в Сибирь, а после войны вернулась в родную деревню в 33 км от Великого Новгорода, где живет до сих пор. Когда началась СВО, она сразу начала помогать бойцам.
Всего в этом году лампы с частицами Вечного огня Народный фронт доставит в 71 субъект России, 200 населенных пунктов и 14 стран мира, а также бойцам на передовую. В Новгородской области в преддверии Дня Победы символы мужества вручат пятерым ветеранам — это продолжение традиции акции «Огонь памяти».