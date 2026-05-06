Умяров назвал закономерной победу «Спартака» над ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.
«В первом тайме у нас было большое преимущество, мы создали три голевых момента, которые могли реализовать. Во втором тайме чуть подсели. ЦСКА умеет играть в классный футбол, он это показал. Результат закономерен. На данный момент это самый важный момент в сезоне», — сказал Умяров.
В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем противостояния «Краснодара» и московского «Динамо». Первая встреча финала «пути Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 0:0. Ответная игра состоится 7 мая в Краснодаре. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».