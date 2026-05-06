HBO одобрила второй сезон сериала о Гарри Поттере до выхода первого

HBO продлил сериал о Гарри Поттере и его друзьях на второй сезон — начало съемок запланировано на эту осень, при этом первый сезон шоу все еще находится в работе, пишут Hollywood Reporter и Variety.
Вторым шоураннером выступает Джон Браун, сценарист первого сезона «Гарри Поттера», который также работал над «Наследниками» и сериалами «Отбросы» и «Франшиза». Он присоединился в этой роли к Франческе Гардинер («Темные начала», «Медичи. Повелители Флоренции»).
Сериал создает компания Warner Bros., HBO — ее подразделение. Премьера запланирована на конец года. В марте телекомпания показала трейлер сериала — он стал самым просматриваемым на HBO и HBO Max за всю историю.
Сериал будет снят на основе семи книг британской писательницы Джоан Роулинг, она также является исполнительным продюсером. В общей сложности планируется выпустить семь сезонов, каждый будет посвящен одной из книг.
