Врач Литвинова-Гразион оценила эффективность правила «не есть после шести»

Врач Надежда Литвинова-Гразион заявила, что правило «не есть после шести» подходит не всем.

Источник: Аргументы и факты

Отказ от еды после шести вечера может привести к снижению веса, если за счет этого уменьшается общая калорийность рациона, однако такой подход подходит не всем и способен навредить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион.

По словам специалиста, при вечерних тренировках или позднем отходе ко сну правило неэффективно. При этом у людей с нестабильным уровнем глюкозы повышается риск гипогликемии, а также возможны раздражительность и ухудшение сна.

Диетолог подчеркнула, что большее значение имеют общая калорийность рациона и его качество, соответствующие образу жизни человека. Врач добавила, что пропуск ужина не даст результата, если он компенсируется более плотным завтраком.

Ранее врач Нурия Дианова рассказала, как проблемы с желчью влияют на настроение.