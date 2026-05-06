Врач Литвинова-Гразион оценила эффективность правила «не есть после шести»

Отказ от еды после шести вечера может привести к снижению веса, если за счет этого уменьшается общая калорийность рациона, однако такой подход подходит не всем и способен навредить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион.
По словам специалиста, при вечерних тренировках или позднем отходе ко сну правило неэффективно. При этом у людей с нестабильным уровнем глюкозы повышается риск гипогликемии, а также возможны раздражительность и ухудшение сна.
Диетолог подчеркнула, что большее значение имеют общая калорийность рациона и его качество, соответствующие образу жизни человека. Врач добавила, что пропуск ужина не даст результата, если он компенсируется более плотным завтраком.
Ранее врач Нурия Дианова рассказала, как проблемы с желчью влияют на настроение.