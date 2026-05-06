Первый в России подземный гео-театр запустят в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Первый в России подземный гео-театр запустят в Ленинградской области при поддержке губернаторского гранта. Он появится на территории памятника природы «Саблинский», сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Памятнику природы “Саблинский” — 50 лет. Пять километров пещер, каньоны, водопады. Когда-то опасная зона — сегодня кладовая знаний. Общественная организация “Сохранение природы и культурного наследия” не первый год восстанавливает геологические обнажения, укрепляет горные породы и делает спуск в пещеры не просто безопасным — увлекательным. Сейчас при поддержке гранта губернатора Ленобласти здесь запускают первый в России подземный гео-театр», — написал он в Telegram-канале.
Команда воссоздала 10 моделей доисторических животных — чарнии, кронодонты, кринодеи — которые теперь спрятаны в саблинских лабиринтах, на местах своего обитания. Сценарий, костюмы, путь — не просто экскурсия, а театрализованная экспедиция, отмечает глава региона. Школьники смогут пройти вглубь Левобережной пещеры, чтобы познакомиться с геологией Ленинградской области.