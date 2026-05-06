На еврейском кладбище в Румынии нашли могилу Адольфа Гитлера: что известно

Могила Адольфа Гитлера была найдена на еврейском кладбище в Румынии, однако речь идет лишь об однофамильце немецкого диктатора. Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля в Бухаресте.
Ашкеназское кладбище «Филантропия», открытое в 1865 году, сегодня считается крупнейшим и старейшим из трех сохранившихся еврейских кладбищ столицы Румынии.
«Есть еще одна деталь, которая может вас удивить: могила с выгравированным именем “Адольф Гитлер”, — говорится в сообщении в соцсети X.
В посольстве подчеркнули, что захоронение принадлежит еврейскому шляпнику австрийского происхождения.
