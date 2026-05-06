Садовод Самойлова раскрыла, можно ли посадить в огороде бананы

Садовод Светлана Самойлова заявила, что бананы на даче вырастить реально.

Источник: Аргументы и факты

Бананы можно посадить на даче в мае, но плодоносить они вряд ли будут, а перед наступлением холодов экзотические растения необходимо забирать в дом. Об этом NEWS.ru рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова.

По словам эксперта, плоды могут появиться только на следующий год, после чего растение, скорее всего, отомрет. Самойлова отметила, что любым экзотическим растениям можно устроить летний отпуск в саду, но при похолодании с ночными минус четырьмя-шестью градусами их следует забирать в помещение в большом контейнере.

Садовод добавила, что экзотам нужно обеспечить подходящую температуру, влажность и проветривание. Самойлова добавила, что многие успешно выращивают в горшке дома ананасы.

Ранее Светлана Самойлова рассказала, как правильно сажать помидоры.