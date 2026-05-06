Что известно о деформации бетонной плиты в минском жилом доме на улице Багратиона 6 мая 2026

Мингорисполком сообщил 6 мая о деформации бетонной плиты в минском жилом дома на улице Багратиона, 69.
Речь идет о плите бетонного покрытия лестничного марша в третьем подъезде, где размещены квартиры с 82 по 117. Сообщается, что все произошло из-за ослабления строительных конструкций. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного МЧС от жильца дома в 16.30.
Один из входов в подъезд перекрыт. Фото: кадр видео Мингорисполкома.
На место приехали спасатели, работники обслуживающей дом организации — ЖКХ Партизанского района. С обращением по ситуации выступил глава администрации Партизанского района Николай Поляков, который также был на месте ЧП. В частности, чиновник сказал:
«Все заинтересованные специалисты оперативно выехали на место и провели обследование жилого дома. После осмотра были установлены укрепляющие конструкции под несущую плиту».
Также обследование показало, что отселять жильцов из подъезда надобности нет. Поляков добавил, что один из входов сквозного подъезда временно закрыли, а проектной организации поручено предоставить заключение о восстановлении поврежденной плиты и восстановлении бетонной конструкции.
Бетонная плита деформировалась в минской жилой многоэтажке на улице Багратиона. Фото: minsknews.by.
Власти города говорят, что решением комиссии по чрезвычайным ситуациям дано поручение РУП «Институт “Белжилпроект” о выдаче техзаключения. Оно будет включать виды строительно-монтажных работ, к которым в пострадавшем подъезде собираются приступить уже 7 мая.
Как сообщает агентство «Минск-Новости», в этот же день коммунальщики (ЖКХ и ЖЭУ № 4 Партизанского района) посетят все квартиры подъезда. Их цель — обследование и составление необходимых актов. Дом должен стать на капитальный ремонт в 2027 года согласно программе на 2026−2030 годы.
Ранее мы рассказывали, как восстанавливают дом в Гомеле после взрыва газа.