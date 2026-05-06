Российский МИД выступил с предупреждением, адресованным Евросоюзу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что попытка ЕС «замолчать» публичные заявления Владимира Зеленского о терактах на 9 Мая в Москве — опасное заблуждение.
«Если в странах ЕС думают, что у них получится “замолчать” прозвучавшие публично угрозы, так сказать “замести под ковер” агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются», — сказала дипломат.
По словам Захаровой, «перевирающий историю» и сносящий советские памятники Запад фактически помогает осуществлять преступные планы Киева.
Обозреватель KP.RU Евгений Умеренков подчеркнул, что угроза Зеленского об украинских дронах, которые якобы могут пролететь над парадом 9 мая в Москве, — схожа с угрозой разбомбить храм.
При этом военкор KP.RU Александр Коц добавил, что Зеленский угрожает якобы ударами дронами по Параду Победы в Москве с территории Армении, которая является союзником России.
Напомним, ранее Минобороны сообщило, что 8 и 9 мая 2026 года в зоне проведения СВО на Украине объявляются днями тишины.