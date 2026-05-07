Охранная зона вокруг реки Оредеж появится в Ленобласти

В Ленобласти создадут охранная зона вокруг реки Оредеж. Постановление об этом подписал глава региона Александр Дрозденко. Региональный памятник природы находится в Лужском муниципальном районе.
Цель создания охранной зоны — защитить памятник природы от негативного воздействия хозяйственной деятельности на прилегающих территориях и водных объектах.
— В охранной зоне запрещено строительство, реконструкция зданий, размещение отходов, загрязнение почвы и воды, геологоразведка, добыча полезных ископаемых. При этом земельные участки у собственников изымать не будут, — рассказали в пресс-службе комитета по природным ресурсам Ленобласти.
Памятник природы был основан в 1996 году.
