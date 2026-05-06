Зеленский: Киев намерен создать частные военные компании

Украинские власти намерены создать в стране частные военные компании. Об этом в среду, 6 мая, заявил киевский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Политик отметил, что ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в ЧВК и других организационных формах. Он подчеркнул, что важно дать государственный ответ на этот спрос в сфере экспорта безопасности.
— Важно дать наш государственный ответ на эту нишу… на этот спрос в сфере экспорта безопасности, — заявил Зеленский.
По его словам, он поручил разработать наиболее оптимальный формат для Украины и обеспечить принятие закона уже в этом году. В создании законодательной базы примут участие члены правительства, офис Зеленского, представители МВД и структур разведки, передает KP.ru.
Ранее стало известно, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, выражают недовольство постоянными проблемами со здоровьем у украинских военнослужащих. В тематических сообществах в социальных сетях они называют это явление «чумой».
Недавно один из бойцов ВСУ опубликовал видеоролик, в котором рассказал о том, что вместе с сослуживцами решил оставить позиции в Сумской области из-за вспышки неизвестного заболевания.