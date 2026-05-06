Нижегородские спортклубы почтили память героев Великой Отечественной войны

Спортсмены возложили цветы к «Вечному огню» и поделились личными семейными историями.

В Нижнем Новгороде действующие игроки профессиональных спортклубов почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии празднования 81-й годовщины Победы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

К акции присоединились спортсмены ХК «Торпедо» и «Старта», футболисты «Пари НН» и футзалисты «Торпедо» и «Норманочки», игроки баскетбольного «Пари НН», волейбольных «Горького» и «Спарты», представители АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области». Они возложили цветы к «Вечному огню» и поделились личными семейными историями.

Ранее сообщалось, что новую ледовую арену в Нижнем Новгороде назовут «VOLGA Арена».