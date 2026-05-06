«Локомотив» и «Авангард» провели самый длинный седьмой матч в плей-офф КХЛ

Нападающий железнодорожников Максим Березкин забросил победную шайбу спустя 88 минут и 31 секунду после начала игры.

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» провели самый длительный седьмой матч серии в истории плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин забросил победную шайбу спустя 88 минут и 31 секунду после начала игры. Ярославцы выиграли матч со счетом 4:3 во втором овертайме. Счет в серии стал 4−3 в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина.

В прошлом году в седьмом матче четвертьфинальной серии между этими же командами нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз забросил шайбу спустя 86 минут и 31 секунду после начала встречи.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с казанским «Ак Барсом». Первый матч состоится 11 мая в Ярославле.