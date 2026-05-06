В Ростовской области продают животноводческий комплекс за 150 млн рублей

В Ростовской области выставили на продажу современный животноводческий комплекс. Объект расположен в Родионово Несветайском районе, в слободе Барило Крепинской. Информация размещена на сайте с бесплатными объявлениями.
Стоимость комплекса составляет 150 млн рублей. Общая площадь объекта — 120 тысяч кв. метров. В комплекс входят девять строений: два коровника маточника, два телятника откормочника, телятник, цех по производству грубых кормов, здание хладобойни, помещение для предубойного содержания скота и здание для персонала.
Комплекс расположен на земельном участке с транспортной доступностью, достаточно места для маневра и отстоя транспорта. Все объекты оснащены необходимыми коммуникациями и оборудованием.
Добавим, объявление разместили 15 апреля, с этого времени его просмотрели 62 раза.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.