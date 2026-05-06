Ветеринар Шнайдер рассказала, нравится ли кошкам шлепанье

Когда кошку хлопают по ягодицам, она может замереть, что указывает не на удовольствие от такого контакта, а на стрессовую реакцию. Это пояснила ветеринар Саския Шнайдер, специализирующаяся на кошачьем здоровье, в интервью изданию Bild.
По словам специалиста, распространено ошибочное мнение о том, что кошки любят подобные прикосновения, чему способствуют многочисленные видеоролики в интернете.
Ветеринар предупреждает, что внешне спокойная кошка может на самом деле испытывать стресс.
«Некоторые животные остаются неподвижными — состояние, которое легко спутать со спокойствием. На самом деле, за этим часто стоит скрытый испуг и дискомфорт», — пояснила Шнайдер.
При этом специалист указывает на то, что не все кошки боятся шлепков — в редких случаях это может приносить им удовольствие.
«Чтобы определить реакцию кошки, проведите простой тест: начните с легкого прикосновения, постепенно переходя к легкому похлопыванию плоской ладонью. Затем ненадолго остановитесь. Если кошка проявляет активность и требует продолжения, это хороший знак. Если же она отворачивается или выглядит напряженной, следует немедленно прекратить», — заключила ветеринар.
