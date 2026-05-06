Ветеринар Шнайдер рассказала, нравится ли кошкам шлепанье

Когда кошку хлопают по ягодицам, она может замереть, что указывает не на удовольствие от такого контакта, а на стрессовую реакцию. Это пояснила ветеринар Саския Шнайдер, специализирующаяся на кошачьем здоровье, в интервью изданию Bild.