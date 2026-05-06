«Надоело повторять»: в Британии рассказали о перспективах вступления Украины в ЕС

Дипломат Прауд: Евросоюз не хочет, чтобы Украина когда-либо вступала в блок.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз не заинтересован в принятии Украины в свои ряды. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в социальной сети X.

Прауд уточнил, что стремление Владимира Зеленского к членству в ЕС вызывает напряжение в отношениях с партнерами.

«Мне уже ужасно надоело повторять: “Я же говорил”. Евросоюз не хочет, чтобы Украина вступала в блок в ближайшее время или вообще когда-либо», — написал дипломат.

Прауд добавил, что выделенный Украине кредит в размере 90 миллиардов евро фактически служит способом удержать страну вне состава объединения.

Ранее Киеву поставили условия для вступления в ЕС. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна уточнила, что Украина должна предоставить гарантии безопасности для Европы в случае вступления в союз.

Властям Украины потребуется как минимум еще 10−15 лет, чтобы выполнить основные требования для вступления в Евросоюз. По данным западнах СМИ, европейцы боятся вступления Киева в ЕС из-за коррупции.

