1200 молодых бойцов ведут борьбу за «Кубок Балтики» в Калининграде

В Калининграде на «Автотор-Арене» сегодня, 6 мая, дали старт Открытому Всероссийскому фестивалю единоборств «Кубок Балтики» на призы компании «Автотор». Турнир, который продлится до 8 мая, собрал рекордное количество участников — порядка 1200 спортсменов в возрасте до 21 года из 33 регионов России и Республики Беларусь.
Фестиваль проходит уже не первый год, и за это время превратился в одно из самых масштабных спортивных событий региона. В программе — соревнования по 12 видам единоборств, включая борьбу, ударные дисциплины и панкратион. Финальные поединки в абсолютной весовой категории состоятся 8 мая.
Общий призовой фонд турнира составляет 6,5 миллиона рублей. Главный сюрприз для победителя суперфинала — электромобиль «АМБЕРАВТО A5», который выпускает калининградский завод «Автотор». Победители отдельных суперфиналов также получат денежные призы.
В церемонии открытия принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он подчеркнул важность того, что фестиваль не ограничивается соревновательной программой: «Участники и гости получают возможность познакомиться с нашим регионом — самым западным регионом России, его возможностями, гостеприимством и спортивной инфраструктурой. Благодарю компанию “Автотор” за создание современной площадки и большой вклад в организацию фестиваля».
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин высоко оценил уровень дворца спорта — ведь он несколько лет назад принимал участие в закладке первого камня в основание будущего спортивного комплекса, а затем — в церемонии его открытия: «Я предполагал, что здесь будет хорошо, но не ожидал, что настолько. Дворец спорта производит очень сильное впечатление — масштабом, продуманностью и организационными возможностями. Здесь созданы действительно современные условия для подготовки спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня».
Основатель и главный акционер «Автотора» Владимир Щербаков поблагодарил приехавших на соревнования спортсменов, а также напомнил, что идея фестиваля родилась из стремления дать молодым спортсменам возможность проявить себя, проверить характер, мастерство и волю в честном спортивном соперничестве.
«Здесь, на одной площадке, встречаются представители разных видов единоборств, чтобы в открытой и уважительной борьбе определить сильнейших. Для нас особенно важно, что это происходит не случайно и не стихийно, а в атмосфере спорта, дисциплины, взаимного уважения и настоящего соревновательного духа. Мы благодарны всем участникам за готовность принять этот вызов, за внутреннюю силу, за желание показать себя и двигаться вперёд», — сказал Щербаков.
Фестиваль «Кубок Балтики» проводится с 2023 года. В 2025 году он был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в 2026-м — 80-летию Калининградской области.