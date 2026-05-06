The Sun: в Британии за год число случаев силикоза возросло на 450 процентов

Количество случаев силикоза в Британии за год увеличилось на 450 процентов, пишет The Sun.
Речь идёт о смертельном заболевании лёгких, связанном с воздействием камня при производстве кухонных столешниц. Британские врачи обеспокоены ростом случаев силикоза.
«Из-за отсутствия хорошей вентиляции и средств защиты на рабочем месте частицы этого материала оседают глубоко в лёгких. Со временем это может привести к образованию необратимых рубцов, одышке, а также перерасти в обширный фиброз — болезненное и часто смертельное состояние», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что силикоз выявляется у специалистов, чья деятельность связана с кварцевыми столешницами. Фиксируется рост популярности материала, так как мрамор и гранит стоят дороже.
Консультант Королевской больницы Бромптона, доктор Джо Фери заявила, что за год число случаев заболевания в Британии увеличилось с восьми до 45 (462 процента). По её словам, требуется говорить о важности ранней диагностики силикоза.
Напомним, по данным Fox News, в 2025 году в Соединённых Штатах был подтверждён первый случай смерти от силикоза. 40-летний мужчина в течение 14 лет работал с каменными столешницами, занимаясь шлифовкой и полировкой. По словам врачей, кремнеземная пыль попадает в лёгкие и оставляет в лёгочной ткани рубцы.