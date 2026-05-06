The Sun: в Британии за год число случаев силикоза возросло на 450 процентов

Напомним, по данным Fox News, в 2025 году в Соединённых Штатах был подтверждён первый случай смерти от силикоза. 40-летний мужчина в течение 14 лет работал с каменными столешницами, занимаясь шлифовкой и полировкой. По словам врачей, кремнеземная пыль попадает в лёгкие и оставляет в лёгочной ткани рубцы.