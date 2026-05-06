Боец Казаков заявил, что дроны «Елка» таранят БПЛА ВСУ на скорости 200 км/ч

Бойцы группировки «Центр» применяют перехватчики «Елка» с системой искусственного интеллекта на добропольском направлении. Эти БПЛА способны уничтожать беспилотники противника на скорости двести километров в час, рассказал зенитчик Даниил Казаков в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По словам военнослужащего, дрон напечатан на 3D-принтере, и не имеет взрывного устройства. Он поражает цель за счет инерции при ударе на скорости сорок метров в секунду.
Казаков отметил, что на подготовку перехватчика требуется максимум десять секунд, а видеокамера с ИИ при захвате цели уже не упускает ее. «Елка» способна перехватывать ударные и разведывательные дроны на дальности до трех километров и самостоятельно высчитывает траекторию поражения.
