В Ленобласти 16-летний подросток купил пункт выдачи заказов, чтобы украсть из него видеокарты на миллион

Для заказа техники использовались аккаунты, оформленные на других людей.

Источник: Клопс.ru

В Ленинградской области 16-летний юноша заключил договор на покупку пункта выдачи заказов и похитил оттуда дорогостоящие видеокарты. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального СК.

Подросток заинтересовался ПВЗ в Сертолово. По данным следствия, после покупки он через аккаунты в мобильном приложении, зарегистрированные на других людей, заключил с коммерческой организацией сделку на приобретение видеокарт. Товар тинейджер заказал в свой же пункт выдачи.

Оплату молодой человек не произвёл: дождался доставки, тайно забрал видеокарты и распорядился ими по своему усмотрению. Ущерб «партнёрам» превысил 1 млн рублей. Подростка обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Материалы дела передали в суд.

В Калининграде задержали 17-летнего подростка, который подрабатывал курьером у телефонных мошенников. Парень приезжал к обманутым пенсионерам домой, представлялся сотрудником Центробанка и забирал деньги.

