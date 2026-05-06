В Москве утвердили два проекта КРТ для целей программы реновации

«Постановления по данным вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Два реорганизуемых участка общей площадью 7,6 га расположены в районе Коммунарка Новомосковского административного округа на улице Старые Сосенки, квартал 30 — вблизи пересечения со Старопрокшинским шоссе. Градостроительный потенциал участков составляет 42,8 тыс. кв. м жилой недвижимости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный проект комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает возведение производственных объектов, включая технопарк, общей площадью 70,9 тыс. кв. м.
Другие три реорганизуемых участка общей площадью 1,2 га расположены в районе Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа в Новохорошевском проезде — недалеко от пересечения улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова. Их градостроительный потенциал составляет 28,8 тыс. кв. м жилой недвижимости. Прилегающая к жилым комплексам территория будет благоустроена.
«Благодаря реализации двух проектов КРТ новое современное жилье получат ориентировочно 1,5 тыс. человек и будет создано свыше 1,3 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнули в мэрии.
Всего, по состоянию на 5 мая, правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 218 проектов КРТ общей площадью свыше 1,9 тыс. га, в рамках которых планируется построить 37 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано свыше 414 тыс. рабочих мест, заключили в пресс-службе.