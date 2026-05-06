Диетолог Дианова назвала два источника клетчатки, полезные для сердца

Диетолог Нурия Дианова заявила, что клетчатка из овса и ячменя полезна для сердца и сосудов.

Источник: Аргументы и факты

Клетчатка из овса и ячменя официально признана полезной для сердечно-сосудистого здоровья, а увеличение ее потребления является простым и доступным способом поддержать организм. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.

По словам врача, для этого достаточно включить в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых, не требуя специальных знаний или дорогих решений. Дианова отметила, что разные типы пищевых волокон вызывают различные физиологические эффекты, открывая путь к точно подобранным волокнам для профилактики диабета и облегчения симптомов менопаузы.

Гастроэнтеролог добавила, что особое внимание уделяется пребиотической клетчатке, служащей питательной средой для полезных бактерий кишечника. В результате их ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты, поддерживающие иммунную систему и влияющие на ось «микробиота — кишечник — мозг».

Ранее врач Надежда Литвинова-Гразион оценила эффективность правила «не есть после шести».