Диетолог Дианова назвала два источника клетчатки, полезные для сердца

Клетчатка из овса и ячменя официально признана полезной для сердечно-сосудистого здоровья, а увеличение ее потребления является простым и доступным способом поддержать организм. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.
По словам врача, для этого достаточно включить в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых, не требуя специальных знаний или дорогих решений. Дианова отметила, что разные типы пищевых волокон вызывают различные физиологические эффекты, открывая путь к точно подобранным волокнам для профилактики диабета и облегчения симптомов менопаузы.
Гастроэнтеролог добавила, что особое внимание уделяется пребиотической клетчатке, служащей питательной средой для полезных бактерий кишечника. В результате их ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты, поддерживающие иммунную систему и влияющие на ось «микробиота — кишечник — мозг».
Ранее врач Надежда Литвинова-Гразион оценила эффективность правила «не есть после шести».