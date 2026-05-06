Смертельный хантавирус нашли у мужчины, которого не было на заражённом лайнере

Заболевание хантавирусом Анд подтвердили у гражданина Франции. Примечательно, что он не находился на том самом круизном лайнере, где ранее была вспышка.
Гражданин Франции подхватил хантавирус не на круизном судне, а во время или после перелета. Вероятно, от зараженной попутчицы. Ранее смертельных случаев среди тех, кто не был на борту лайнера, не фиксировали.
Жена одного из погибших сошла на острове Святой Елены, затем улетела в ЮАР и там скончалась от вируса. Врачи сейчас пытаются восстановить все ее контакты, чтобы выявить возможных зараженных.
В составе экипажа круизного судна, где находилось 147 человек (88 пассажиров и 59 членов команды), был один россиянин. Вспышка болезни длилась с 6 по 28 апреля, трое человек скончались.
Тем временем Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сравнил ситуацию с хантавирусом с началом пандемии Covid-19. При этом он добавил, что повода для глобальной паники сейчас нет.