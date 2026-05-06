Врач Елисавецкая посоветовала работающим дома людям разминать шею

Врач Людмила Елисавецкая заявила, что на удаленной работе из дома необходимо делать разминку шеи каждые 30 минут.

Источник: Аргументы и факты

Людям на удаленной работе необходимо каждые полчаса делать разминку шеи и спины в течение тридцати секунд, а также обязательно выходить на улицу минимум на пятнадцать минут в обед. Об этом NEWS.ru заявила остеопат и косметолог Людмила Елисавецкая.

По словам специалиста, при таком формате сотрудники мало двигаются, переедают и проводят много времени за компьютером.

Елисавецкая отметила, что рабочее место должно включать стол, стул и подставку под ноутбук. Остеопат рекомендовала отказаться от еды перед экраном и перемещаться на кухню без гаджетов во время обеденного перерыва. Специалист подчеркнула, что правило «тридцать на тридцать» помогает снизить риски для здоровья при удаленной работе.

Ранее врач Елена Скляр назвала пять советов, которые сохранят здоровье спины.