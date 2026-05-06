Командир «Хезболлах» убит в штабе возле госпиталя в Бейруте

Израильская авиация атаковала штаб «Радван» в Бейруте.

Источник: Комсомольская правда

Командир спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболлах» Малек Баллут был убит в результате удара Израиля по Бейруту. Об этом ТАСС сообщил источник в службе гражданской обороны.

Израильские самолеты выпустили три ракеты по помещению, использовавшемуся в качестве штаба. Он расположен рядом с госпиталем «Бахман».

«Имеются данные о том, что вместе с Баллутом погибли несколько членов военного руководства», — уточнил инсайдер.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира спецподразделения «Нухба», входящего в структуру движения ХАМАС. В результате точечного авиаудара в центральной части сектора Газа был уничтожен Анас Мухаммед Ибрагим Хамед.

Как писал KP.RU, военные «Хезболлы» атаковали позиции военных Израиля и места скопления техники на различных участках ливано-израильской границы. За день было проведено 12 боевых операций против израильских сил.

