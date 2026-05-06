Врач Казанцева назвала симптом, который указывает на опухоль мозга

Мошки перед глазами, утренняя головная боль и затуманивание зрения при наклоне могут указывать на опухоль головного мозга, однако на ранних стадиях зрение у пациента может оставаться отличным. Об этом «Газете.Ru» рассказала окулист, ассистент кафедры офтальмологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.
По словам врача, опухоль блокирует отток спинномозговой жидкости, возникает отек зрительного нерва, а необратимое падение зрения наступает лишь при атрофии нерва.
Казанцева отметила опасный маркер — преходящее затуманивание зрения на две-десять секунд при наклоне или резком вставании, являющееся признаком внутричерепного давления выше трехсот миллиметров водного столба.
Специалист добавила, что при обнаружении застойного диска назначаются МРТ головного мозга с контрастом и люмбальная пункция. При нарастании отека, по словам врача, требуется срочная декомпрессия и последующее удаление опухоли.
