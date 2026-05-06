Заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius покинул воды Кабо-Верде

Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного вируса, вышел из акватории Кабо-Верде. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Прибытие судна в порт Гранадилья (Тенерифе) ожидается через три дня.
После того как власти Кабо-Верде отказали MV Hondius в заходе в порт Праи, судно почти 72 часа простояло на якоре. В среду эвакуировали троих пассажиров из Англии, Германии и Нидерландов с симптомами хантавируса. Их вывезли спецрейсами в Нидерланды и на Канарские острова; двое из заболевших — в тяжелом состоянии.
При этом вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что сотни россиян заражаются хантавирусом каждый год. Ученый подчеркнул, что стремительных эпидемий от хантавирусов ученые не ожидают.
Накануне диагноз хантавирус Анд был подтвержден у гражданина Франции. Важно отметить, что он не был на борту того самого круизного судна, где ранее произошла вспышка.