Заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius покинул воды Кабо-Верде

После того как власти Кабо-Верде отказали MV Hondius в заходе в порт Праи, судно почти 72 часа простояло на якоре. В среду эвакуировали троих пассажиров из Англии, Германии и Нидерландов с симптомами хантавируса. Их вывезли спецрейсами в Нидерланды и на Канарские острова; двое из заболевших — в тяжелом состоянии.