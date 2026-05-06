От лагеря до Победы: умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Иванов

В январе 1943 года Сергею Иванову наконец удалось бежать из лагеря. После этого он сразу же присоединился к местному партизанскому отряду. В марте 1944 года был призван в Красную армию, участвовал в боях за Штеттин и Данциг, завершил войну в Германии.