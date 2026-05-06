От лагеря до Победы: умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Иванов

Источник: Комсомольская правда

Умер Сергей Иванов, ветеран Великой Отечественной войны. Почетный гражданин города Пскова скончался в возрасте 100 лет. Об этом официально сообщила депутат Псковской городской думы Наталья Юрченко.

«Ушел из жизни Иванов Сергей Васильевич, ветеран Великой Отечественной войны, гвардии рядовой, почетный гражданин города Пскова», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети во «ВКонтакте».

Сергей Иванов родился 16 июня 1925 года на территории Ленинградской области. В страшные годы Великой Отечественной войны он оказался на оккупированной немецкими захватчиками территории. После этого он был направлен в немецкий трудовой лагерь, расположенный в деревне Мелево под Лугой.

В январе 1943 года Сергею Иванову наконец удалось бежать из лагеря. После этого он сразу же присоединился к местному партизанскому отряду. В марте 1944 года был призван в Красную армию, участвовал в боях за Штеттин и Данциг, завершил войну в Германии.