Врач Махова рассказала, влияет ли стресс на старение лица

Врач Ульяна Махова заявила, что стресс ускоряет старение кожи, делая ее сухой, тусклой и воспаленной.

Источник: Аргументы и факты

Стресс действительно ускоряет старение кожи лица, разрушая коллаген и эластин, из-за чего кожа становится сухой, тусклой и отечной. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

По словам врача, кортизол при хроническом стрессе расшатывает коллагеновые волокна, нарушает защитный барьер кожи и спазмирует мелкие сосуды, из-за чего лицо выглядит уставшим даже после полноценного сна. Махова отметила, что на фоне стресса обостряются акне, розацеа, экзема и псориаз, а заживление царапин и микротравм замедляется.

Доктор добавила, что большинство стрессовых изменений обратимы при комплексном подходе, а здоровое питание, физическая активность и дыхательные практики помогают вернуть коже здоровый вид. Махова также рекомендовала работать со стрессом через спорт и новые хобби.

