Врач Махова рассказала, влияет ли стресс на старение лица

По словам врача, кортизол при хроническом стрессе расшатывает коллагеновые волокна, нарушает защитный барьер кожи и спазмирует мелкие сосуды, из-за чего лицо выглядит уставшим даже после полноценного сна. Махова отметила, что на фоне стресса обостряются акне, розацеа, экзема и псориаз, а заживление царапин и микротравм замедляется.