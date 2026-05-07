Врач Махова рассказала, влияет ли стресс на старение лица

Стресс действительно ускоряет старение кожи лица, разрушая коллаген и эластин, из-за чего кожа становится сухой, тусклой и отечной. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.
По словам врача, кортизол при хроническом стрессе расшатывает коллагеновые волокна, нарушает защитный барьер кожи и спазмирует мелкие сосуды, из-за чего лицо выглядит уставшим даже после полноценного сна. Махова отметила, что на фоне стресса обостряются акне, розацеа, экзема и псориаз, а заживление царапин и микротравм замедляется.
Доктор добавила, что большинство стрессовых изменений обратимы при комплексном подходе, а здоровое питание, физическая активность и дыхательные практики помогают вернуть коже здоровый вид. Махова также рекомендовала работать со стрессом через спорт и новые хобби.
