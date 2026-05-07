Что можно и нельзя делать в Евсеев день 7 мая, который называют Пролетье

Православная церковь 7 мая вспоминает святого Евсевия. В народе празднуют Евсеев день. Но существует еще одно название — Пролетье. Так, в указанный день принято прощаться с весной и встречать лето.
Что нельзя делать 7 мая.
Не стоит готовить ржаную или пшеничную выпечку. Подобное может привести к боли в животе. Запрещено впускать в дом непрошенных гостей. Предки верили, что могут начаться несчастья в семье.
Что можно делать 7 мая.
По традиции, 7 мая было принято готовить блюда из овса, чтобы в доме был достаток. Кроме того, в названную дату сеяли овес. К слову, святой Евсей был покровителем полевых работ.
Согласно приметам, заморозки указывает на то, что их стоит ждать еще 12 раз. Если же облака плывут низко, то будет гроза.
