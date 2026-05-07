ПСЖ с Сафоновым вышел в финал Лиги чемпионов

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:1 сыграл вничью с германской «Баварией» в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Мюнхене.
Счет на 3-й минуте открыл нападающий гостей Усман Дембеле. На 4-й добавленной ко второму тайму минуте отличился форвард хозяев Гарри Кейн.
Первая встреча завершилась победой команды из Парижа со счетом 5:4. В обеих играх ворота ПСЖ защищал россиянин Матвей Сафонов. В финале французский клуб сыграет с английским «Арсеналом». Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште.
Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия сделал голевую передачу. Он стал первым игроком с результативными действиями в семи матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд в одном розыгрыше турнира.
Лига чемпионов является главным клубным турниром Европы. Действующим победителем соревнования является ПСЖ. Рекорд по количеству титулов принадлежит испанскому «Реалу» (15). Российские клубы отстранены от международных турниров с 2022 года.
В прошлогоднем финале с итальянским «Интером» (5:0) Сафонов попал в заявку на матч, но на поле не появился. Он стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» (Дортмунд), 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год).